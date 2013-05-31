版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 17:12 BJT

表格：欧元区4月失业率为12.2%，符合预估

路透布鲁塞尔5月31日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区4月失业率为12.2%，3月为12.1%。

失业率(%) 12年4月 13年1月 13年2月 13年3月 13年4月 12年4月 13年1月 13年2月 13年3月 13年4月

欧元区 11.2 12.0 12.1 12.1 12.2 17 731 19 129 19 215 19 280 19 375

欧盟 10.3 10.9 10.9 11.0 11.0 24 915 26 366 26 435 26 484 26 588

注：路透调查预估欧元区4月失业率料为12.2%。

浏览完整数据,请点选链接:

(here)(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐