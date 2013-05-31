日本股市：日经指数早盘反弹，因对美联储刺激力度的疑虑减轻

路透东京5月31日 - 日本股市日经指数周五反弹，扳回一些近期的重挫跌幅，因投资者买回跌深个股，此前美国疲弱经济数据减轻了美国联邦储备理事会(美联储/FED)或很快撤出刺激举措的预期。

日经指数 早盘上涨1.6%至13,808.72点，稍早曾高见13,916.56。周四该指数挫跌5.2%至五周低位。

出口类股领涨，索尼 上涨3.7%、Panasonic Corp 升1.5%，Fanuc Corp 涨4.3%。

近期受创的不动产类股亦站稳脚步。三菱地所 上涨2.1%，三井不动产 则跳涨2.8%。