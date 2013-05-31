欧洲个股：葡萄牙电网运营商REN今年将获得中国国家开发银行4亿欧元贷款

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透里斯本5月30日 - 葡萄牙电网运营商REN 首席财务官Goncalo Morais Soares周四称，中国国家开发银行 将在2013年底前向REN提供4亿欧元贷款。
作为REN私有化协议的一部分，国开行承诺向REN提供10亿欧元信贷额度，本次将是第二批款项。而根据私有化协议，中国国家电网已购入REN的25%股份。
“正在协商第二批款项，有必要在年底前到位，REN和国开行正照表操课，”Soares在路透和葡萄牙TSF电台举行的一场会议间隙表示。
Soares称，公司已利用第一批价值4亿欧元的款项削减了债务负担，将利用新资金扩大在巴西、安哥拉和莫桑比克的业务版图。
“我们的流动性状况非常好，”他称，并补充道公司在2015年前融资安排妥当。(完) (编译 王翔琼; 审校)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。