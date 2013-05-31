欧洲个股：葡萄牙电网运营商REN今年将获得中国国家开发银行4亿欧元贷款

路透里斯本5月30日 - 葡萄牙电网运营商REN 首席财务官Goncalo Morais Soares周四称，中国国家开发银行 将在2013年底前向REN提供4亿欧元贷款。

作为REN私有化协议的一部分，国开行承诺向REN提供10亿欧元信贷额度，本次将是第二批款项。而根据私有化协议，中国国家电网已购入REN的25%股份。

“正在协商第二批款项，有必要在年底前到位，REN和国开行正照表操课，”Soares在路透和葡萄牙TSF电台举行的一场会议间隙表示。

Soares称，公司已利用第一批价值4亿欧元的款项削减了债务负担，将利用新资金扩大在巴西、安哥拉和莫桑比克的业务版图。