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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月31日

路透伦敦5月31日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种    最新库存      变动
   铜      608,450    -2,675
   锡       13,935       +60
   铅      219,475    -2,750
   锌    1,086,825    -3,225
   铝    5,202,000    -7,975
   镍      179,796      -696
 铝合金     69,060      -200
 NASAAC    116,820    -1,000
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据               库存分布             品种      库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS           <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅   MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS           <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡   MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS           <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS           <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA   MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)
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