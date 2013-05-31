科技产业：三星电子新款平板电脑将采用英特尔微处理器--消息人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透旧金山5月30日 - 熟知相关计划的消息人士向路透表示，三星电子 已经选择在新一代高阶Android平板电脑上使用英特尔 微处理器，对于苦于在移动设备市场站稳脚跟的英特尔而言是一重要里程碑。
消息人士周四向路透指出，三星已经选择将英特尔的Clover Trail+移动设备芯片安装在至少一款的Galaxy Tab 3 10.1寸平板电脑上。由于相关细节尚未公开，消息人士要求匿名。
三星先前畅销的移动设备上多采用ARM Holdings 设计的省电芯片。之前只有在采用微软 Windows系统的"ATIV"平板电脑上使用英特尔芯片，该产品的市场要远小于采用谷歌 Android系统的设备。
上述消息人士及另一熟知相关事件的消息人士指出，三星将会在6月20日伦敦的发表会上推出运用英特尔芯片的新款ATIV平板电脑，目前尚不清楚Galaxy平板电脑是否会在同一场发表会上登台。
目前尚不清楚三星电子是否计划推出搭载其他公司开发、或者是自身开发的其他版本的10寸Galaxy Tab。
三星电子一发言人拒绝置评，英特尔一发言人亦不愿表示意见。
三星采用英特尔Clover Trail+芯片的消息最早是在上周由VentureBeat及其他博客所披露。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。