联合国委员会称大型企业应发布环境报告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国5月30日 - 由多国领导人组成的联合国委员会周四建议，大型企业除了公布财报外，还应该报告各自对环境的影响。
该委员会由英国首相卡梅伦、印尼总统苏西洛和利比里亚总统瑟利夫牵头。委员会指出，全球发展的核心应该是放慢气候变化和保护环境。
报告称：“气候变化将决定我们能否实现目标。若不实现环境可持续，我们就不能终止贫困。贫困者深受自然灾害荼毒，他们对海洋、森林和土壤的依赖度非常高。”
苏西洛向联合国秘书长潘基文提交了报告，其中建议以12个目标替代8个千年发展目标。千年发展目标旨在消除贫困和饥饿，于2000年由各国领导人达成共识，将于2015年到期。
该报告长达69页，将作为联合国成员国磋商2015-2030年发展议程的基础。报告中提出，市值1亿美元以上的大型企业除了提交财务报告外，还有义务通报对社会和环境的影响。报告称目前约有四分之一的企业编制环境报告。
报告并称，这样的原则亦应适用于政府。到2030年，各国报告社会和环境状况的做法应成为主流。
去年，英国率先强制要求大型企业发布财报时公布温室气体排放情况，这适用于在伦敦证交所上市的1,800家企业。
该报告完整版本，可访问 www.post2015hlp.org 阅读。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。