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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 12:16 BJT

《全球市场》亚股与日经指数回升，因美国数据暗示联储料维持刺激措施

“日本政府预定下月初公布的经济成长策略，将在决定市场未来趋势上扮演重要角色，”熊野英生称。

欧元兑美元 周四回升至1.30美元水准，并触及三周高点，受欧盟执委会经济信心调查改善幅度优于预期提振。

大宗商品仍普遍受压。

“大宗商品通常与美元连动，因此关于美联储立场最终将改变的臆测推高了美国收益率和美元，通常就会抑制大宗商品价格，”住友商事能源部门主管Bob Takai称。

美国原油期货 持稳在每桶93.65美元附近，布兰特原油 上涨0.1%至102.28美元。

现货金 升0.3%至每盎司1,418.11美元，受美元疲软支撑。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
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