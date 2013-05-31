《全球市场》亚股与日经指数回升，因美国数据暗示联储料维持刺激措施

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“日本政府预定下月初公布的经济成长策略，将在决定市场未来趋势上扮演重要角色，”熊野英生称。
欧元兑美元 周四回升至1.30美元水准，并触及三周高点，受欧盟执委会经济信心调查改善幅度优于预期提振。
大宗商品仍普遍受压。
“大宗商品通常与美元连动，因此关于美联储立场最终将改变的臆测推高了美国收益率和美元，通常就会抑制大宗商品价格，”住友商事能源部门主管Bob Takai称。
美国原油期货 持稳在每桶93.65美元附近，布兰特原油 上涨0.1%至102.28美元。
现货金 升0.3%至每盎司1,418.11美元，受美元疲软支撑。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。