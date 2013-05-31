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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 12:19 BJT

中国债市动态：资金紧绷现券买盘稀疏，但抛压不重收益率变动不大

路透上海5月31日 - 受缴税因素影响，月末资金面进一步紧绷，中国银行间债市周五买盘稀疏；不过机构多倾向认为下月初流动性会逐步缓和，现券抛压并不重，收益率整体波动不大。

市场人士指出，短期内资金面的起伏仍将是影响债市走向的主要因素，接下来如果资金趋缓，现券买需应会有所恢复，但在基本面和政策面没有进一步变化前，债市的波动空间依然有限。

“（今日是）缴税最后一天，资金紧啊，不过（现券）短的好像没什么成交，五年国债上了1个（基）点，其他的基本都没怎么动，”北京一银行交易员称。

银行间市场周五质押式回购利率 主要品种再大幅跳涨，其中隔夜品种涨幅超过100个基点(bp)。交易员表示，在财税缴款最后期限和月末最后一个交易日双重因素冲击下，大行普遍持谨慎态度，可融出资金有限，资金供不应求，成交亦见缩减。

二级市场上，剩余期限约4.62年的固息国债130001券最新报价对应收益率 在3.16%/3.1450%，上日尾盘为3.15%/3.14%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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