中国债市动态：资金紧绷现券买盘稀疏，但抛压不重收益率变动不大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月31日 - 受缴税因素影响，月末资金面进一步紧绷，中国银行间债市周五买盘稀疏；不过机构多倾向认为下月初流动性会逐步缓和，现券抛压并不重，收益率整体波动不大。
市场人士指出，短期内资金面的起伏仍将是影响债市走向的主要因素，接下来如果资金趋缓，现券买需应会有所恢复，但在基本面和政策面没有进一步变化前，债市的波动空间依然有限。
“（今日是）缴税最后一天，资金紧啊，不过（现券）短的好像没什么成交，五年国债上了1个（基）点，其他的基本都没怎么动，”北京一银行交易员称。
银行间市场周五质押式回购利率 主要品种再大幅跳涨，其中隔夜品种涨幅超过100个基点(bp)。交易员表示，在财税缴款最后期限和月末最后一个交易日双重因素冲击下，大行普遍持谨慎态度，可融出资金有限，资金供不应求，成交亦见缩减。
二级市场上，剩余期限约4.62年的固息国债130001券最新报价对应收益率 在3.16%/3.1450%，上日尾盘为3.15%/3.14%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。