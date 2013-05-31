中国货币市场：回购利率续大涨，月末及缴税双重因素冲击下资金供不应求

路透上海5月31日 - 中国银行间市场周五质押式回购利率 主要品种再大幅跳涨，其中隔夜品种涨幅超过100个基点(bp)。交易员表示，在财税缴款最后期限和月末最后一个交易日双重因素冲击下，大行普遍持谨慎态度，可融出资金有限，资金供不应求，成交亦见缩减。

他们并表示，展望下周，将迎来月初例行的存款准备金补缴，不过当周公开市场亦有2,000亿元人民币左右央行票据和正回购到期“输血”驰援，预计隔夜回购利率有望自当前高位回落，但七天及以上品种因跨端午节假期等因素，回落空间应不大。

“今天资金蛮紧张的，毕竟是月末，又有财税缴款，所以上午机构会比较谨慎，有一点恐慌吧，到下午可能会好一点。”上海一商业银行交易员称。

北京一国有商业银行交易员提到，目前大行并不缺钱，基本已为月末和财税缴款准备充分，但能额外提供给市场的资金体量有限，供不应求下资金价格水涨船高。

此外对下周资金走势，上述上海的交易员还提到，应会较目前的紧张态势略有舒缓，除了补缴存款准备金压力外，还要密切关注在大量央票和正回购到期的背景下，央行公开市场将如何操作。

尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，本周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元。市场人士认为，在资金面并不宽松的情况下，央行此举显示出数量收缩的意图。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 4.5136 3.4047 +110.89

七天 4.8014 4.1836 +61.78

14天 4.7557 4.0471 +70.86 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.0900 3.0500 +304.00

七天 5.0000 3.3000 +170.00

14天 3.6200 3.3500 +27.00 回购定盘利率 其中:隔夜 4.5100 3.4200 +109.00

七天 4.8000 4.1300 +67.00

14天 4.7400 4.0500 +69.00 Shibor 其中:隔夜 4.5010 3.3900 +111.10

七天 4.7810 4.1440 +63.70