香港个股：联想集团拟发行美元票据，筹资作营运资金及收购用途

路透香港5月31日 - 全球主要个人电脑制造商--联想集团有限公司 周五宣布，拟发行美元票据，筹资用作一般企业用途，包括营运资金及未来可能发生的任何收购活动的资金。

联想在声明中未有提到拟发行票据的规模。公司称，瑞信和高盛将任票据发行的 联席全球协调人，其他参与的投行包括法国巴黎银行，中银国际，汇丰，三菱日联证券，瑞穗证券，苏格兰皇家银行和渣打。

公司计划向联交所申请将票据在港上市及买卖。

联想集团周五早盘收高3.63%，报8港元；该股过去一个月升近9%。(完)

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