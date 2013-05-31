香港个股：联想集团拟发行美元票据，筹资作营运资金及收购用途

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月31日 - 全球主要个人电脑制造商--联想集团有限公司 周五宣布，拟发行美元票据，筹资用作一般企业用途，包括营运资金及未来可能发生的任何收购活动的资金。
联想在声明中未有提到拟发行票据的规模。公司称，瑞信和高盛将任票据发行的 联席全球协调人，其他参与的投行包括法国巴黎银行，中银国际，汇丰，三菱日联证券，瑞穗证券，苏格兰皇家银行和渣打。
公司计划向联交所申请将票据在港上市及买卖。
联想集团周五早盘收高3.63%，报8港元；该股过去一个月升近9%。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。