路透基点：龙湖地产自行安排的30亿港元四年期贷款规模或扩大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月31日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国开发商龙湖地产将可能扩大其自行安排的30亿港元(3.86亿美元)四年期分期贷款的规模。
该笔贷款已经获得约10家银行的超额认购。
可能参贷的银行包括东亚银行、中国建设银行香港分行、中国光大银行、中信银行(国际)、恒生银行、汇丰银行、渣打银行、大丰银行、永隆银行。
如此前报导，贷款的综合收益为380个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。贷款平均年限约3.4年，银行可以承贷港元或美元。
龙湖地产一年前获得24.3亿港元等值三年期贷款，高于原订的融资规模20亿港元。有九家银行参贷，包括牵头行兼簿记行东亚银行、中国建设银行香港分行、恒生银行、汇丰银行和渣打银行。
巴克莱、中信银行国际、德意志银行和大丰银行以较低层级加入。最高层级综合收益为500个基点，利率为较Hibor/Libor加码400个基点。
穆迪上月将龙湖地产评等上调至Ba1。龙湖地产业务主要集中在成都、重庆、以及北京，该公司近日公布年度核心获利跳增20%至54亿元人民币(8.8亿美元)。(完) (编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。