中国贸易：商务部对自欧美进口的四氯乙烯发起反倾销调查

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京5月31日 - 中国商务部周五发布公告称，应中国国内产业申请发起，从公告发布之日起对原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯进行反倾销立案调查。
公告称，根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，对原产于欧盟和美国的上述进口产品的倾销、倾销幅度及其对中国同类产品产业的损害、损害程度进行调查。本次调查自2013年5月31日起开始，通常应在2014年5月31日前结束调查，特殊情况下可延长至2014年11月30日。
四氯乙烯是一种重要的有机氯产品，用途广泛，在工业上主要用作有机溶剂、干洗剂、脱硫剂、织物整理剂、金属去污剂等。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。