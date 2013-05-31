中国汇市：人民币早盘续跌无视中间价创新高，短期走势现逆转迹象

* 人民币续跌，仍与中间价反向

* 中间价升破6.18，创历史新高

* 大型客盘购汇依然浮现

* CNH大量美元买盘引发在岸购汇热情

路透北京5月31日 - 人民币兑美元即期 周五早盘延续跌势，未受中间价创出历史新高的带动，盘中继续浮现大型客盘购汇。离岸较大量的美元买盘亦引发在岸市场购汇热情。市场波动加大，波幅增至逾百点，市场成交活跃。

隔夜美指继续较大跌幅，人民币中间价借机上涨24个点子，升破6.18创下历史新高。但人民币即期价却仍然走跌，交易员表示，说明买卖盘的力量发生了明显变化，市场对人民币短期升值的预期在改变。需要观察下周的市场，会否持续最近三天的行情。若持续，说明有大型客盘对人民币短期升值预期发生了改变。若未持续，则客盘的购汇行为或因月末等偶发因素而为。

北京时间12:34，人民币兑美元即期报6.1356元，上日收报6.1309元。今日人民币兑美元中间价 为6.1796元，上日中间价为6.1820元。

北京一商业银行交易员说，“最近市场购汇明显大于结汇，感觉升值预期有所减弱了。”

华南一股份行交易员说，“早盘看，大的客盘购汇因素仍然存在，除非今天人民币价格能够大幅走升上去，否则美元买盘的力量还是很强。个人认为当人民币即期价重回6.1250以上，结汇才会重新占据主导。”

上海一股份行交易员亦称，早盘美元买盘偏多，除了因外管局20号文一些银行开始买入美元以外，仍然有可能是大型客盘的购汇。

上述华南交易员认为，因20号文的银行购汇，应该不是市场美元买盘的主力。因为一旦银行出现集中购汇，料人民币跌得会比现在还要多得多。还是大型的客盘继续扮演了今天美元买盘的主力。因为月末，企业有可能出现突发的购汇行为。月末过了以后，大型客盘购汇有可能会消失。

招商银行总行高级分析师刘东亮亦认为，“猜测有的银行现在在买美元。但未出现集中的爆发。因为现在问题是20号文的细则还未出来，细则可能涉及计算方法问题，比如离岸部分是否统计进去，而这可能影响银行整体购汇的规模。再等等看吧。”

上海一外资行交易员称，因不看好人民币升值与中国经济面背离的现状，最近CNH美元买盘很多，这也引发了在岸美元买盘的热情。

“现在大家一致认为，中间价与即期价收窄的进程不会改变，这也是央行希望看到的。”

东京汇市，美元兑欧元周五盘旋在三周低点附近，之前美国公布意外疲弱的经济数据，打压对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减货币刺激举措的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2617/51，上日尾盘为6.2525。

北京时间12:36，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在 6.1453/62元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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