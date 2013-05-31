企业结盟：天津港集团考虑为布莱克万矿业项目进行基础建设投资

路透悉尼5月31日 - 布莱克万矿业(Brockman Mining Ltd) 已经与中国国营企业天津港集团签订投资备忘录，因布莱克万寻求能够使用Fortescue Metals Group 的铁矿石运输铁路。

布莱克万矿业指出，初步协议是探询天津港集团对布莱克万矿业Marillana项目的矿场、铁道及港口基础建设进行策略投资。

布莱克万矿业已经申请使用西澳Pilbara地区Fortescue的铁路，这对于这家中国企业开始生产铁矿石是至为重要的一步。

西澳洲铁矿石生产业者所面临的最大障碍就是铁路运输问题，若布莱克万矿业可以成功使用Fortscue的铁道，则将为Atlas Mining 及Flinders Mines 等业者舖平道路，而无需花费数十亿美元铺设新的铁道。

布莱克万矿业想要与Fortescue旗下港口及铁道事业The Pilbara Infrastructure(TPI)协商，讨论从2016年开始每年运送多达2,000万吨铁矿石的20年合约，这也是对政府规定的首次考验。相关规定要求TPI以管制价格让矿业竞争对手使用其设施。

布莱克万矿业董事长桂四海表示，与天津港集团签署的协议，对于敲定该项目的基础建设解决方案是“重要的一步”，无论对选用TPI铁道的方案还是与Aurizon 及Atlas Iron共同规划另一铁道及港口方案都会提供支持。(完)