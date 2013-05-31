企业结盟：天津港集团考虑为布莱克万矿业项目进行基础建设投资

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼5月31日 - 布莱克万矿业(Brockman Mining Ltd) 已经与中国国营企业天津港集团签订投资备忘录，因布莱克万寻求能够使用Fortescue Metals Group 的铁矿石运输铁路。
布莱克万矿业指出，初步协议是探询天津港集团对布莱克万矿业Marillana项目的矿场、铁道及港口基础建设进行策略投资。
布莱克万矿业已经申请使用西澳Pilbara地区Fortescue的铁路，这对于这家中国企业开始生产铁矿石是至为重要的一步。
西澳洲铁矿石生产业者所面临的最大障碍就是铁路运输问题，若布莱克万矿业可以成功使用Fortscue的铁道，则将为Atlas Mining 及Flinders Mines 等业者舖平道路，而无需花费数十亿美元铺设新的铁道。
布莱克万矿业想要与Fortescue旗下港口及铁道事业The Pilbara Infrastructure(TPI)协商，讨论从2016年开始每年运送多达2,000万吨铁矿石的20年合约，这也是对政府规定的首次考验。相关规定要求TPI以管制价格让矿业竞争对手使用其设施。
布莱克万矿业董事长桂四海表示，与天津港集团签署的协议，对于敲定该项目的基础建设解决方案是“重要的一步”，无论对选用TPI铁道的方案还是与Aurizon 及Atlas Iron共同规划另一铁道及港口方案都会提供支持。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。