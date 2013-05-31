国际油市：布兰特原油持于每桶102美元上方，美国原油库存增加抑制升势

但油价进一步涨势可能受限，因库存增长，且多数主要消费国需求正放缓。

0502GMT，布兰特原油 上涨0.03美元至每桶102.21美元，上日结算价下滑0.24美元。布兰特原油本周料连续第二周下跌，5月全月则近持平，此前为连续三个月下滑。

美国原油期货 上涨0.09美元至93.70美元，亦料连续第二周下跌。

“有鉴于当前的库存水准以及当前的经济景况，油价在这样的水准是相当高昂的，”悉尼大宗商品研究公司BarrattBulletin的主管Jonathan Barratt称。“油价是由美元所推动。”

美元兑欧元周五盘旋在三周低点附近，此前美国公布的数据表现疲弱，而市场希望疲弱数据可以打消美联储短期内缩减货币刺激措施的念头。

而美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国原油库存在5月24日止当周意外跳增300万桶，与预估的下滑40万桶逆道而行，使得油价涨势受到抑制。

除了美国外，对于中国经济丧失动能的忧虑也在升高。路透调查预估显示，中国5月采购经理人指数(PMI)可能下滑至50.1，低于4月的50.6。中国为全球第二大经济体，也是第二大石油消费国。

路透技术分析师王涛表示，布兰特原油和美国原油期货料将重新测试各自的周四低点101.08美元和91.65美元。

两指标本月料收平，因全球需求成长前景疲弱因素被叙利亚内战引发的忧虑所抵销。

投资人亦等待今日稍后石油输出国组织(OPEC)会议的结果。OPEC料维持2013年每日产出3,000万桶的目标不变。(完)

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