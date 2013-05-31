《全球投资焦点》追逐回报当道，高风险衍生品热潮卷土重来

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“私人财富管理客户寻求年收益率5-10%，要达成这样的收益率，就需要不保本的产品，”法国兴业银行跨资产解决方案主管Benoit Petit表示。
**本金面临风险**
那些让投资人本金面临风险的产品中，最受欢迎的包括多年期的自动提前赎回债券及红利债券；所谓红利债券，就是只要指定的股票或指数守在特定的门槛之上，就会派发固定的票息。
但若股票跌破某一界线，则投入的资本就会遭到侵蚀，设定的界线通常是较初始价格下跌20-40%，这意味着买入这些产品就是押注股市不会出现像2008年及2011年那样的跌势。
根据StructuredProductReview.com数据，今年英国独立财务顾问出售的所有结构性产品中，自动提前赎回债券及具有类似特色的产品的比重接近60%，2007年时不到10%。
加州斯坦福大学Darrell Duffie这些产品缺乏保障，同时结构和收费繁复，应该会是一个令人担心的原因。
“部份投资人急于求取更高收益，因而承担了更多风险，”Duffie表示，“但这些产品并未完整披露散户投资人支付的隐含费用，更不要说当中所隐含的风险。”(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。