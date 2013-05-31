《全球投资焦点》追逐回报当道，高风险衍生品热潮卷土重来

“私人财富管理客户寻求年收益率5-10%，要达成这样的收益率，就需要不保本的产品，”法国兴业银行跨资产解决方案主管Benoit Petit表示。

**本金面临风险**

那些让投资人本金面临风险的产品中，最受欢迎的包括多年期的自动提前赎回债券及红利债券；所谓红利债券，就是只要指定的股票或指数守在特定的门槛之上，就会派发固定的票息。

但若股票跌破某一界线，则投入的资本就会遭到侵蚀，设定的界线通常是较初始价格下跌20-40%，这意味着买入这些产品就是押注股市不会出现像2008年及2011年那样的跌势。

根据StructuredProductReview.com数据，今年英国独立财务顾问出售的所有结构性产品中，自动提前赎回债券及具有类似特色的产品的比重接近60%，2007年时不到10%。

加州斯坦福大学Darrell Duffie这些产品缺乏保障，同时结构和收费繁复，应该会是一个令人担心的原因。

“部份投资人急于求取更高收益，因而承担了更多风险，”Duffie表示，“但这些产品并未完整披露散户投资人支付的隐含费用，更不要说当中所隐含的风险。”(完)