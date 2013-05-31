中国期市：沪铜震荡格局短期料将延续，待宏观面消息进一步指引

路透北京5月31日 - 中国铜价正陷入供给收缩和需求乏力的局面。虽 然最近中国铜炼厂纷纷宣布减产料提振铜价，但融资铜受限，且需求仍未 明显复苏。铜价短期料继续震荡，等待宏观面消息的指引。 上海期货交易所沪铜1309合约 周五收报每吨52,720元人民币 ，微涨0.96%。早盘最高触及53,050元的一周高位。 “铜在目前价位上涨和下跌的动力都不太足，需要等待宏观面消息的 变化，包括中国、美国和日本等国的政策，”中粮期货工业品事业部总监 梁丽娟表示。 她预计铜价短期内还是以震荡为主，若要向下击穿四万八附近的前低 ，需要基本面因素发生足够大的变化，而这种动力很可能需要宏观面因素 的冲击。 一个月多来，中国多家铜炼厂纷纷宣布减产，提振了铜现货价格，上 海有色网1号铜均价周五报53,625元，较沪铜1309合约高出约1,000元。但 也有分析师指出，比起有可能流入市场的供应而言，这部分减产不足以持 续提振市场，甚至有可能是生产商在营造利多氛围，为今后的大量供应铺 路。 安信期货的金属分析师佟玲表示，随着国内银行纷纷收紧对融资铜的 信用证贷款，铜的融资属性或逐渐减弱，而国内保税库中也有相当一部分 铜库存进入国内，可能给市场带来供应压力。 她并称，尽管国内铜需求尚可，但此前国内铜冶炼产能的增幅较大， 而今年以来冶炼加工费（tc/rc）的上升也意味着上游矿山供应充足。 中国三大商品期货交易所周四宣布端午节假期的市场风控措施，6月6 日结算起将上调交易保证金比例，并扩大涨跌停板幅度。 中国期市主要品种收盘信息 ： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1309 52,720 0.96 241,966 黄金(au) 1312 283.57 1.06 109,442 螺纹钢 (rb 1310 3,416 -0.67 2,255,896 ) 橡胶 (ru) 1309 18,740 -0.11 189,792 大商所 豆粕 (m) 1401 3,210 0.85 1,352,560 豆油 (y) 1309 7,480 0.11 573,306 焦炭 (j) 1309 1,468 -1.34 265,550 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,941 0.04 400,732 棉花 (cf) 1309 20,120 0.15 64,388 中金所 沪深300(if 1306 2,600.0 -1.07 87,934 ) 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。（完） (发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)