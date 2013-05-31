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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 15:41 BJT

中国期市：沪铜震荡格局短期料将延续，待宏观面消息进一步指引

路透北京5月31日 - 中国铜价正陷入供给收缩和需求乏力的局面。虽
然最近中国铜炼厂纷纷宣布减产料提振铜价，但融资铜受限，且需求仍未
明显复苏。铜价短期料继续震荡，等待宏观面消息的指引。
    
    上海期货交易所沪铜1309合约 周五收报每吨52,720元人民币
，微涨0.96%。早盘最高触及53,050元的一周高位。
    
    “铜在目前价位上涨和下跌的动力都不太足，需要等待宏观面消息的
变化，包括中国、美国和日本等国的政策，”中粮期货工业品事业部总监
梁丽娟表示。
    
    她预计铜价短期内还是以震荡为主，若要向下击穿四万八附近的前低
，需要基本面因素发生足够大的变化，而这种动力很可能需要宏观面因素
的冲击。
    
    一个月多来，中国多家铜炼厂纷纷宣布减产，提振了铜现货价格，上
海有色网1号铜均价周五报53,625元，较沪铜1309合约高出约1,000元。但
也有分析师指出，比起有可能流入市场的供应而言，这部分减产不足以持
续提振市场，甚至有可能是生产商在营造利多氛围，为今后的大量供应铺
路。
    
    安信期货的金属分析师佟玲表示，随着国内银行纷纷收紧对融资铜的
信用证贷款，铜的融资属性或逐渐减弱，而国内保税库中也有相当一部分
铜库存进入国内，可能给市场带来供应压力。
    
    她并称，尽管国内铜需求尚可，但此前国内铜冶炼产能的增幅较大，
而今年以来冶炼加工费（tc/rc）的上升也意味着上游矿山供应充足。   
 
      
    中国三大商品期货交易所周四宣布端午节假期的市场风控措施，6月6
日结算起将上调交易保证金比例，并扩大涨跌停板幅度。     
    
 中国期市主要品种收盘信息                                 
 ：                                             
                                                
 交易所  品种        合约     最新     涨跌幅%  持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)    1309     52,720     0.96     241,966 
         黄金(au)    1312     283.57     1.06     109,442 
         螺纹钢 (rb  1310      3,416    -0.67   2,255,896 
         )                                      
         橡胶 (ru)   1309     18,740    -0.11     189,792 
 大商所  豆粕 (m)    1401      3,210     0.85   1,352,560 
         豆油 (y)    1309      7,480     0.11     573,306 
         焦炭 (j)    1309      1,468    -1.34     265,550 
 郑商所  白糖 (sr)   1401      4,941     0.04     400,732 
         棉花 (cf)   1309     20,120     0.15      64,388 
 中金所  沪深300(if  1306    2,600.0    -1.07      87,934 
         )                                      
                                                
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300
 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。（完）
 
    

 (发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)
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