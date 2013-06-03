《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(5月27日-31日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国财政部周三发布通知，明确自8月1日起在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的相关税收政策，并新增广播影视服务作为部分现代服务业税目的子目。

--经济合作暨发展组织(OECD)周三发布最新的全球经济展望报告,将中国2013年经济增长率预估从8.5%下调至7.8%，与去年实际增速一致，因全球不确定性环境之下中国内需走软。随着政策支持力度升温，中国经济增长率到2014年可能回升至8.4%。

--国际货币基金组织(IMF)周三在再度调降中国今年成长率预估至7.75%的同时，并称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策。

--中国国家统计局周一公布，1-4月全国规模以上工业企业实现利润16,106.9亿元人民币，同比增长11.4%，增速较1-3月略有回落。

--针对中国大部分地区持续出现的严重雾霾天气，消息人士周二表示，中国将出重拳强力治理大气污染，重点领域是工业，包括火电、钢铁、水泥、石油、化工等重化工业。此举将倒逼产业结构调整、加快经济转型。

--随着中国经济步入增速放缓和结构调整的阶段，三架马车中的投资也将告别过去几年的高增长，中国国家信息中心经济预测部周一在中国证券报上撰文指出，未来一个时期中国投资难以保持高速增长，从短期来看，二季度投资将保持相对平稳的增长态势，初步预测增速在21%左右，其中房地产投资增长18.2%左右。 --中国证券报周一报导,中国央行货币政策委员会委员陈雨露撰写的研究报告称，人民币30年内将替代美元，中国的资本账户开放应该在2015-2020年之间完成。未来30年(即到2040年)，中国应该通过两个“三步走”战略来实现人民币国际化。具体而言，在人民币崛起的使用范围上，第一个十年是周边化，即完成人民币在周边国家和地区的使用。

========================================================================== **金融/证券/保险** --中国证监会副主席姜洋表示，今年将力争推出国债期货，积极推动动力煤、铁矿石等大宗商品期货品种上市，做好沥青、铁合金、人造板以及其他钢材、稻谷、塑料等已立项期货品种上市准备工作，并继续推进原油期货市场建设相关工作。

--消息人士透露，中国银监会日前下发通知称，要求排查东北三省、山东等地的部分农村中小金融机构的违规票据业务，重点仍在于通过合同安排为其他银行腾挪和隐瞒自身信贷规模等。

--中国人力资源和社会保障部最新公布数据显示，截至2012年末，基本养老保险基金累计结存23,941亿元人民币，2012年当期收大于支不存在基金缺口。

--中国区域性场外市场--深圳前海股权交易中心昨日正式开业，当天共有1,200家企业实现挂牌展示，提前完成今年“首批挂牌300家，年内争取500家”的目标。 --中国上海和深圳两大证券交易所发布股票质押式回购业务的相关规则，这意味着被业界寄予厚望的券商业务创新--股票质押式回购已“呼之欲出”，若近期正式推出，该业务将打破银行和信托在股权质押业务的垄断。

--据多位业内人士透露，目前宏源证券 、国海证券 等中型券商正在筹建或有意组建QFII业务团队，而兴业证券 近期从广发证券 挖来一个团队，扩充其QFII业务。

--中国国元证券股份有限公司 公告显示，中国证券金融股份有限公司第二次增资扩股将于近期正式启动，方案为在现有120亿股的基础上增资115亿股，国元证券拟以每股不超过1.5元参与4.8亿股。

--英国汇丰控股 和渣打银行 周一在新加坡出售15亿元人民币(2.4463亿美元)证券，为人民币清算在新加坡上路后的首宗点心债发行。此外，新加坡交易所 周一推出了人民币计价债券(点心债)保管服务，以支持新加坡成为人民币计价债券海外发行中心的努力。

--全球以市值计最大的银行－－工商银行 周三称，将积极助力卢森堡离岸人民币中心建设，并以该地为区域总部向欧洲大陆内的分支机构推广离岸人民币业务，截至今年1月卢森堡的人民币存款已达到200亿元，规模为欧元区最大。

========================================================================== **行业/公司**

--中国房产税试点扩围思路已经确定, 将对增量住房进行征税，下半年是试点扩围的关键时点,而杭州很可能在扩围之列。中国证券报周三报导援引权威人士的话称，除杭州外，湖南湘潭、湖北鄂州的房产税试点方案也已成形并于近期上报，可能在下半年一并试点。

--路透调查显示，在有利的货币环境和供求关系支持下，今年中国住宅均价将料延续上升态势，全国而言将保持个位数增长，同时调控政策将更注重长效机制的建设，年内房产税试点有望扩大至深圳、杭州等热点城市。