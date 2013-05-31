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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 13:55 BJT

印度经济：2012/13年度增长5%，为10年来最低增速

路透新德里5月31日 - 印度政府周五公布的数据显示，2012/13年度印度经济成长5%，为10年来最慢增速，并与官方预估相符。

数据显示，印度国内生产总值(GDP)在截至3月31日当季增长4.8%，符合路透调查分析师的预估。

数据称，当季制造业按年增长2.6%，农业产出仅增长1.4%。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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