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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 14:00 BJT

台湾股市：收升11.51点，但电子类股疲软

路透台北5月31日 - 台湾股市周五回吐早盘劲升时录得的涨幅，终场小升0.14%，因电子类股 疲弱。

加权股价指数 涨11.51点，报8,254.80点。开盘时涨0.92%。

汽车类指数 涨幅居前，涨2.7%。

金融保险类指数 涨0.7%。

初步数据显示，大盘成交值 为1,123.32亿台币，上交易日为837.30亿。(完)
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