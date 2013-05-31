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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 14:02 BJT

中国新债: 中国铝业公司下周一将发行60亿元超短融,期限九个月

路透北京5月31日 - 中国铝业公司周五公告称,将于下周一(6月3日)在银行间债市簿记建档发行60亿元人
民币超短期融资券，期限九个月。
    
    中国铝业公司旗下有上市公司中国铝业 .本次债券发行具体细节如下：
    
    具体条款如下: 
    
   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)   (亿元)    (月)                                    (缴款日) 
  ======================================================================================= 
  中国铝业公司  450      60        9   6/3簿记建档   建设银行    AAA       6/5      6/6
                                                     北京银行
  =======================================================================================(完)
    
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 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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