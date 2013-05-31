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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 14:21 BJT

表格：德国4月实质零售销售较前月下滑0.4%，预估为上升0.2%

路透柏林5月31日 - 德国联邦统计局周五公布，4月实质零售销售较前月下滑0.4%，较上年同期上升1.8%。3月修正值分别为下滑0.1%和下滑2.5%。

以下为数据细节(%，括号内为修正值):

零售销售 13年4月 13年3月 12年4月

月变动率(实质) -0.4 (-0.1) -0.2

月变动率(名义) -0.4 (0.1) (-0.2)

年变动率(实质) 1.8 (-2.5) (-4.7)

年变动率(名义) 3.2 (-1.2) (-2.9)

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。

路透调查的分析师的预估中值为，4月实质零售销售较上月增长0.2%，较上年同期上升0.8%。(完) (编译 张若琪; 审校 隋芬)
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