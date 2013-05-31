《路透碳点》中国碳排放交易计划将对电力和钢铁行业排放设限--官员

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴塞罗那5月31日 - 中国一名政府官员周四称，全国碳排放交易计划将包括对钢铁和电力等高排放行业的排放限制，而不是对全国的温室气体排放总量设置一个绝对限额。
“我们将选择电力和钢铁行业，对它们的排放设置一个绝对上限。”国家发改委的王庶在巴塞罗那一场行业活动上告诉记者。
他称排放计划也可能纳入其他行业。发改委目前正在研拟排放计划，作为一项关键政策工具，来实现到2020年把每单位国内生产总值(GDP)碳排放较2005年水平降低40-45%。
中国本地报纸21世纪经济报道上周称，发改委将考虑从2016年起对全国温室气体排放量设置一个绝对限额 。这篇报导引发了对中国的行动可能帮助打破国际气候协商僵局的猜想。
王庶称，他希望2015年底能够完成针对全国碳排放计划的准备工作，但称2016年就把计划投入运行可能有点太快。
中国目前有七个省市正在试点碳排放市场，王庶称全国方案的时间将取决于地方的进展程度。(完) (编译 隋芬; 审校 沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。