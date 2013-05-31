《路透碳点》中国碳排放交易计划将对电力和钢铁行业排放设限--官员

路透巴塞罗那5月31日 - 中国一名政府官员周四称，全国碳排放交易计划将包括对钢铁和电力等高排放行业的排放限制，而不是对全国的温室气体排放总量设置一个绝对限额。

“我们将选择电力和钢铁行业，对它们的排放设置一个绝对上限。”国家发改委的王庶在巴塞罗那一场行业活动上告诉记者。

他称排放计划也可能纳入其他行业。发改委目前正在研拟排放计划，作为一项关键政策工具，来实现到2020年把每单位国内生产总值(GDP)碳排放较2005年水平降低40-45%。

中国本地报纸21世纪经济报道上周称，发改委将考虑从2016年起对全国温室气体排放量设置一个绝对限额 。这篇报导引发了对中国的行动可能帮助打破国际气候协商僵局的猜想。

王庶称，他希望2015年底能够完成针对全国碳排放计划的准备工作，但称2016年就把计划投入运行可能有点太快。