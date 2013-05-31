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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲汇市持稳，股市走升

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* 美元/日圆上涨0.19%；欧元/日圆上涨0.11%；澳元/美元跌0.10%；欧元/美元跌0.13%

* 亚洲股市走强，日经指数收高1.37%，但月线为10个月以来首度下跌

* 日本主要银行业者4月日公债持仓大减10.8%

* 美元在模型基金买盘下在月底前普遍上涨，美元兑日圆以外亚币涨势尤为明显

* 今日稍晚公布数据包括欧元区通胀、失业率、加拿大国内生产总值(GDP)、美国密西根大学消费者信心指数。(完)

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