版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 14:37 BJT

东京汇市：美元兑欧元和日圆接近三周低位，因美联储削减购债忧虑缓解

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3038    1.3048     -0.08     -1.18    1.3194
 美元/日圆                     101.01    100.72     +0.29    +16.45     86.74
 欧元/日圆                     131.66    131.42     +0.18    +15.03    114.46
 美元/瑞郎                     0.9543    0.9529     +0.15     +4.24    0.9155
 英镑/美元                     1.5216    1.5231     -0.10     -6.37    1.6251
 美元/加元                     1.0311    1.0296     +0.15     +3.93    0.9921
 澳元/美元                     0.9643    0.9658     -0.16     -7.22    1.0393
 新西兰元/美                   0.8081    0.8072     +0.11     -2.44    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     97.370    97.280     +0.09     +8.03    90.130
 新西兰元/日                   81.610    81.300     +0.38    -42.05   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.66    153.41     +0.16     +9.12    140.82
 澳元/新西兰                   1.1923    1.1959     -0.30     -4.92    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
    
(完)
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 张若琪 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐