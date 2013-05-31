版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 14:27 BJT

韩国股市：小幅收高，银行及防御类股跌势拖累大盘

路透首尔5月31日 - 韩国股市周五小幅收高，因投资人买进跌深的科技股和汽车股。此前美国经济数据疲软缓解了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提前减少购债的疑虑，而且日圆贬势放缓。

但是KT&G 和韩亚金融集团 等银行及防御类股下跌，抵销了大盘涨幅。

韩国股市综合股价指数 收高0.05%至2,001.05点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐