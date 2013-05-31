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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 14:24 BJT

日本股市：日经指数收高1.4%，但10个月来首次录得月度跌幅

路透东京5月31日 - 日本股市日经指数周五收复此前部分失地，近期重挫后带来一些宽慰，但仍然是10个月来首次录得月度跌幅。

日经指数 收高1.4%至13,774.54点，隔夜美国疲弱经济数据缓解了美国联邦储备理事会(美联储/FED)或很快开始缩减资产购买计划的担忧。日经指数周四大跌5.2%，至五周低位。

不过，周五的涨幅不足以令日经月度涨势延续至第十个月，无法创下1972年以来最长连涨期。日经指数5月累计下跌0.6%。

东证股价指数 小升0.1%至1,135.78点。(完)
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