澳新汇市：澳新货币料录得一年多来最大月跌幅，受累于FED政策退出与中国复苏疑虑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
澳元5月或将录得近7%的跌幅，为2011年底以来最大月跌幅。卖压大多源自市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能开始削减超宽松的刺激政策。
对中国经济复苏的担忧亦带来压力。投资人关注中国周六公布的重要制造业数据。
路透综合11家分析机构预估中值显示，受需求持续低迷影响，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计续降至50.1。
“数据若低于49.5，澳元将会下跌，”一欧系银行交易员表示。其预测，无论周六的数据如何，澳元最终会跌至2011年10月低位0.9388。
澳元贸易加权指数 徘徊在一年低点，最新报74.2。
澳元阻力位位于周四高点0.9697美元，交易商称此处设有停止单。支撑位位于0.9600美元。
新西兰元 跌至日低0.8067美元，接近周四创下的九个月低点0.8005美元。
新西兰元支撑位在0.8066美元，为6-4月升势的50%回档位。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。