澳新汇市：澳新货币料录得一年多来最大月跌幅，受累于FED政策退出与中国复苏疑虑

澳元5月或将录得近7%的跌幅，为2011年底以来最大月跌幅。卖压大多源自市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能开始削减超宽松的刺激政策。

对中国经济复苏的担忧亦带来压力。投资人关注中国周六公布的重要制造业数据。

路透综合11家分析机构预估中值显示，受需求持续低迷影响，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计续降至50.1。

“数据若低于49.5，澳元将会下跌，”一欧系银行交易员表示。其预测，无论周六的数据如何，澳元最终会跌至2011年10月低位0.9388。

澳元贸易加权指数 徘徊在一年低点，最新报74.2。

澳元阻力位位于周四高点0.9697美元，交易商称此处设有停止单。支撑位位于0.9600美元。

新西兰元 跌至日低0.8067美元，接近周四创下的九个月低点0.8005美元。

新西兰元支撑位在0.8066美元，为6-4月升势的50%回档位。(完)

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