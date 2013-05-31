更新版-日本经济：日圆小幅低于日本经济中长期基本面的水准--IMF副总裁

(新增细节和引言)

记者 Stanley White/Tetsushi Kajimoto 编译 王冠中

路透东京5月31日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周五表示，日圆自去年以来的跌势，使其小幅低于符合日本中长期经济基本面的水准。

利普顿指出，只要伴随着日本首相安倍晋三承诺的财政和结构性改革，当前的日圆贬值情况并不会造成问题。

利普顿亦称，随着财政和结构性改革的实施，日圆和经常帐将运行至符合经济基本面的水准。

此前，IMF曾表示日圆温和超涨。而其论调的转变显示，IMF现在不仅认为日圆颓势有些过度，也预期随着时间推进这趋势将会自行修正。

“我们认为摆脱通缩的努力对汇率带来了影响，而我们现在的评估是，这会让汇率略低于符合中期常态的水准，”利普顿称。

“但我们的判断是，在完整的‘安倍经济学’计划下...我们料将看到外部收支，实质汇率也会适切地调整。”

利普顿是在结束IMF有关日本经济和经济政策的年度磋商会后，于新闻发布会上做出了上述表示。

IMF曾表示，完全支持“安倍经济学”，并强调日本必须采取修复公共财政的措施，并执行结构性改革。

周五稍早公布的数据显示，日本4月工业生产升高，通缩则略为消退，因日圆走疲且海外需求增加提振了成长，对安倍让日本经济摆脱近20年停滞的努力来说是好兆头。