法国个股：雷诺汽车正研究与日本三菱汽车合作--报导

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴黎5月31日 - 法国费加罗报报导指出，雷诺汽车 正在研究与日本三菱汽车 合作的方案，而三菱汽车已经和雷诺的伙伴日产汽车 有合作关系。
“日产已和三菱合作，雷诺正在寻找机会，但目前尚未做出决定，”熟悉情况的人士向费加罗报指出。
雷诺先前已经和德国戴姆勒 和俄罗斯Avtovaz 就几个专案敲定合作协议。雷诺持有日产43.4%的控股权。
雷诺和戴姆勒旗下品牌奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)合作研发未来的Twingo及Smart、商用车及发动机(引擎)。
目前尚无法取得雷诺方面的评论。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。