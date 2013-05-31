法国个股：雷诺汽车正研究与日本三菱汽车合作--报导

路透巴黎5月31日 - 法国费加罗报报导指出，雷诺汽车 正在研究与日本三菱汽车 合作的方案，而三菱汽车已经和雷诺的伙伴日产汽车 有合作关系。

“日产已和三菱合作，雷诺正在寻找机会，但目前尚未做出决定，”熟悉情况的人士向费加罗报指出。

雷诺先前已经和德国戴姆勒 和俄罗斯Avtovaz 就几个专案敲定合作协议。雷诺持有日产43.4%的控股权。

雷诺和戴姆勒旗下品牌奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)合作研发未来的Twingo及Smart、商用车及发动机(引擎)。