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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 14:39 BJT

澳洲股市：小幅收低，指标股指创一年来最大月度跌幅

路透悉尼5月31日 - 澳洲股市周五下滑0.1%，金融类股在尾盘抛售中下跌，指标股指本月挫跌5.1%，创2012年5月以来最大月跌幅。

澳洲股市近来承受多项因素带来的卖压，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能开始缩减刺激计划、以及中国经济增长放缓。

虽然隔夜美国公布意外疲弱经济数据缓解了美联储政策疑虑，但澳股未能充分享受到市场人气转变的好处。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌4.1点，收报4,926.6点。(完)
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