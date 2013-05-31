中国股市：沪综指小幅收跌，5月累计上涨5.6%创今年来最大单月涨幅

路透上海5月31日 - 中国股市沪综指周五收市小跌，但本周录得连续第五周上涨；而5月更是累计上涨5.6%，创今年以来最大单月涨幅。分析师指出，5月份股市的上涨，是在基本面较弱和流动性较宽松的情况下，部分题材股轮番联动效应引发的阶段性反弹，但大盘并未企稳，后期若基本面数据无改善，维持震荡下跌的可能性亦较大。

沪综指 收报2,300.595点，跌17.154点或0.74%；本周累计上涨0.5%。本月该指数并终结此前连续三月跌势，而此前最大单月涨幅则是去年12月的14.6%。上海A股今日成交额为1,002亿元人民币，上日为1,033亿元。

“这个月是题材股表现较好，比如今天的医药板块，大盘的结构性机会吧，整体还会震荡，因为基本面仍然较弱。”华创证券策略组组长郭艳红认为。

他并指出，流动性宽松是一个中长期的概念，近期央行的公开市场操作有收紧流动性的信号，不排除6月份流动性会趋紧。

尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，本周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元人民币。市场人士认为，在资金面并不宽松的情况下，央行此举显示出数量收缩的意图。