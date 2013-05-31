更新版-日本股市：日经指数反弹，但10个月来首次录得月度跌幅

“今天市场出现些许反弹。投资者回补空头仓位，或买进日本迅销(Fast Retailing)等个股，”一位在东京的交易员说，“人们逢低买进所喜欢的个股。”

但他表示，在7月日本参议院选举前，市场走势或将依然脆弱，其并称这是一个事件风险，即便首相安倍晋三领导的自民党料在选举中获胜。

野村证券表示，股市挫跌对安倍经济学“可能构成”挑战。

“尽管政府仍受到欢迎，但投资者对安倍经济学的热情似乎正让位于更慎重的立场，”野村证券在报告中称。

路透周四援引知情人士称，日本政府退休金投资基金(GPIF)正在考虑调整投资组合策略，准许GPIF在日股上涨时增加对日股的投资。GPIF规模超过1兆(万亿)美元，为全球最大退休基金 。该报导亦提振了市场人气。