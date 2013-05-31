更新版-日本股市：日经指数反弹，但10个月来首次录得月度跌幅

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“今天市场出现些许反弹。投资者回补空头仓位，或买进日本迅销(Fast Retailing)等个股，”一位在东京的交易员说，“人们逢低买进所喜欢的个股。”
但他表示，在7月日本参议院选举前，市场走势或将依然脆弱，其并称这是一个事件风险，即便首相安倍晋三领导的自民党料在选举中获胜。
野村证券表示，股市挫跌对安倍经济学“可能构成”挑战。
“尽管政府仍受到欢迎，但投资者对安倍经济学的热情似乎正让位于更慎重的立场，”野村证券在报告中称。
路透周四援引知情人士称，日本政府退休金投资基金(GPIF)正在考虑调整投资组合策略，准许GPIF在日股上涨时增加对日股的投资。GPIF规模超过1兆(万亿)美元，为全球最大退休基金 。该报导亦提振了市场人气。
东证股价指数 收涨0.1%至1,135.78点，成交41.5亿股，低于周四的44.8亿股，以及上周日均量62.1亿股。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。