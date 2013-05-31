《中国新债》铁路总公司有望于下月发行首支铁道债，规模200亿元--消息

路透北京5月31日 - 两位消息人士周五对路透表示，今年3月成立的中国铁路总公司有望在下月发行其首支铁道债(企业债)，规模200亿元人民币，期限10年，是次发行的牵头主承销商为申银万国证券。

其中一位消息人士并透露，铁路总公司今年铁道债的计划发行额度仍为1,500亿元，与去年持平；本期发行时间预计在6月中。

另一位消息人士亦称，“预计最早也要端午节(6月12日)后发了，这马上就要过节了。”

此前，国务院在关于组建中国铁路总公司有关问题的批复中明确提出，中国铁路总公司组建后，继续明确铁路建设债券为政府支持债券。

北京一大型保险公司投资经理称，“铁路总公司跟铁道部肯定有区别啊！不过今年信用溢价也没啥大意义；只是在当前这个低利率环境下，我们投的兴趣不大。”

上周四，中国铁路总公司改制后在银行间完成首只新债发行，200亿元五年期中期票据的中标利率稍低于二级市场水平，超过2倍的投标倍数亦显示机构的参与力度尚可。

而截至此次中票发行公告出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,641亿元，其中中国铁路建设债券6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额为910亿元、短期融资债券合计金额为421亿元。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，铁路建设债券仍为政府支持债券。