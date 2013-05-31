《中国新债》铁路总公司有望于下月发行首支铁道债，规模200亿元--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京5月31日 - 两位消息人士周五对路透表示，今年3月成立的中国铁路总公司有望在下月发行其首支铁道债(企业债)，规模200亿元人民币，期限10年，是次发行的牵头主承销商为申银万国证券。
其中一位消息人士并透露，铁路总公司今年铁道债的计划发行额度仍为1,500亿元，与去年持平；本期发行时间预计在6月中。
另一位消息人士亦称，“预计最早也要端午节(6月12日)后发了，这马上就要过节了。”
此前，国务院在关于组建中国铁路总公司有关问题的批复中明确提出，中国铁路总公司组建后，继续明确铁路建设债券为政府支持债券。
北京一大型保险公司投资经理称，“铁路总公司跟铁道部肯定有区别啊！不过今年信用溢价也没啥大意义；只是在当前这个低利率环境下，我们投的兴趣不大。”
上周四，中国铁路总公司改制后在银行间完成首只新债发行，200亿元五年期中期票据的中标利率稍低于二级市场水平，超过2倍的投标倍数亦显示机构的参与力度尚可。
而截至此次中票发行公告出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7,641亿元，其中中国铁路建设债券6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额为910亿元、短期融资债券合计金额为421亿元。
中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，铁路建设债券仍为政府支持债券。
中国铁路总公司今年一季度的税后利润为-68.76亿元，负债率略升至62.31%，主要是货运、客运均运量不足所致。截至2013年3月31日其资产总额4.56万亿元，较上年末增加1.5%；负债总额2.84万亿元，较上年末增加1.7%，绝大部分为长期借款。 (完) (发稿 康熙泽/曹巍浩；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。