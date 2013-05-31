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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 15:45 BJT

欧洲经济：欧元区摆脱危机仍需一段时间--ECB管委克兰耶克

路透5月31日 - 欧洲央行管理委员会成员克兰耶克周五表示，欧元区仍处于危机之中，摆脱危机仍需一段时间。(完)
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