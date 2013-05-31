东京美债：公债收益率脱离本周高点，因数据暗示美联储暂不会削减刺激政策

30年期美债收益率 报3.26%，稍低于纽约尾盘的3.28%，并脱离周三所及的13个月高点3.37%。

周四公布的数据显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.4%，较初值下修了0.1个百分点。最近一周的初请失业金人数上升，4月成屋待完成销售仅较前月上升0.3%，远低于预估的1.1%。

虽然市场开始反应美联储最终会缩减资产购买计划的预期，但最新数据凸显出经济复苏还在初始阶段。

“市场稍微感觉宽心一些，因为美联储缩减刺激政策可能不像某些人预计的那么快，”一家日本资产管理公司的固定收益基金经理表示。(完)

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