东京美债：公债收益率脱离本周高点，因数据暗示美联储暂不会削减刺激政策

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
30年期美债收益率 报3.26%，稍低于纽约尾盘的3.28%，并脱离周三所及的13个月高点3.37%。
周四公布的数据显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.4%，较初值下修了0.1个百分点。最近一周的初请失业金人数上升，4月成屋待完成销售仅较前月上升0.3%，远低于预估的1.1%。
虽然市场开始反应美联储最终会缩减资产购买计划的预期，但最新数据凸显出经济复苏还在初始阶段。
“市场稍微感觉宽心一些，因为美联储缩减刺激政策可能不像某些人预计的那么快，”一家日本资产管理公司的固定收益基金经理表示。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 张若琪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。