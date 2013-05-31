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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 15:48 BJT

韩国汇市：韩元在美元普涨走势下回落，债市走跌

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,129.7 1,127.4

日圆/韩元 11.1990/2041 11.2029/125

韩国公债期货 * 106.16 106.28

五年期公债收益率 2.90% 2.85%

三年期公债收益率 2.78% 2.75%

韩国综合股价指数 2,001.05 2,000.10

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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