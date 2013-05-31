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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 15:35 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元走软，日圆触及三周高位

瑞士5月KOF领先指标升至1.10，高于市场预估。该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现。

“这远高于我们的预测，理论上这应该会协助瑞郎兑美元及欧元持坚，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Roberto Mialich称。

“即使如此，这份数据预料不会产生很大影响，瑞郎目前走势主要受股市推动，”他称。

0721GMT，瑞郎兑美元较纽约收盘下跌0.2%，至0.9550。瑞郎兑欧元几近持平，报1.2435。(完)

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