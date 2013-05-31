中国票据市场：转贴利率本周明显走高，因监管整顿与月末因素叠加

路透上海5月31日 - 中国票据市场转贴利率本周明显上行，幅度大概在10-20bp（基点）。交易员表示，月末资金紧张带动资金成本高企，银行同时还面临调整信贷规模压力，本周出票需求明显增多，且受银监会发文整顿排查票据业务压制，场内观望气氛转浓，转贴现率一路高升。

他们并预计，随着流动性的逐步缓解，下周票据转贴利率或小幅下行，然若放眼6月，因央行已初现数量收缩意图，再加上6月季末因素，资金及半年度考核都将令票据承压，转贴率下行空间比较有限。

“这周转贴率走升幅度比较大，六个月转贴利率到4.4%了，银监局发文，很多小规模的（票据）都不做了，”华南一银行交易员表示，此外月末资金价格也一直在高位。

他进一步指出，信贷规模压力对于股份制银行压力相对较大，也在一定程度上导致出票量加大，来对冲规模，不过部分小行则压力较轻。

中国银行间市场周五质押式回购利率 主要品种再大幅跳涨，其中隔夜品种涨幅超过100个基点(bp)。交易员表示，在财税缴款最后期限和月末最后一个交易日双重因素冲击下，大行普遍持谨慎态度，可融出资金有限，资金供不应求，成交亦见缩减。

消息人士此前透露，中国银监会日前下发通知称，要求排查东北三省、山东等地的部分农村中小金融机构的违规票据业务，重点仍在于通过合同安排为其他银行腾挪和隐瞒自身信贷规模等。

而上海一商业银行交易员还提到，光伏、钢贸等行业陷入低谷，导致近期场内票源明显减少，而监管对票据业务发起排查后，机构观望心态趋浓，进入6月后，如果央行将水龙头关闭，转而收紧流动性的话，转帖利率很难大幅下行。

尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，本周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元人民币。市场人士认为，在资金面并不宽松的情况下，央行此举显示出数量收缩的意图。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.2173/4.0658 4.3171/4.1764 4.6052/4.4180

上周五 4.1050/3.9442 4.1815/4.0417 4.4747/4.2765

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变动 +11.23bp/12.16bp +13.56bp/+13.47bp +13.05bp/+14.15bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.0776%，较上周上涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。