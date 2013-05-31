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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 15:52 BJT

日本债市：公债价格受月末需求提振上扬，关注6月债券赎回

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.140%      -0.5    0.145%
 五年期公债                            0.350%      -3.5    0.385%
 10年期公债                            0.860%      -3.0    0.890%
 20年期公债                            1.625%      -5.0    1.675%
 30年期公债                            1.750%      -5.5    1.805%
 10年期公债期   <0#JGB:>               142.32     +0.16    142.16
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
   (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚; 审校 隋芬)
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