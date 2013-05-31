路透基点：中国国际贸易中心33亿元人民币10年期融资案进入市场--RLPC

路透香港5月31日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国国际贸易中心约33亿元人民币(5.38亿美元)10年期融资案进入市场，用作国贸三期项目建设。

消息人士称，中国建设银行担任牵头行。中国银行和中国工商银行也考虑参与。

一名消息人士透露，贷款利率不到中国人民银行基准利率的100%。

签约定于第三季。

国贸为上海上市公司，由中国世贸投资有限公司和马来西亚The Kuok Group旗下嘉里兴业有限公司共同所有。该公司公布今年第一季净利为1.071亿元人民币，总资产达94亿元人民币。

据当地媒体报导，国贸三期是目前北京的最高建筑。第二阶段工程于2012年5月启动，料将在未来七年内完工。