路透基点：中国国际贸易中心33亿元人民币10年期融资案进入市场--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月31日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国国际贸易中心约33亿元人民币(5.38亿美元)10年期融资案进入市场，用作国贸三期项目建设。
消息人士称，中国建设银行担任牵头行。中国银行和中国工商银行也考虑参与。
一名消息人士透露，贷款利率不到中国人民银行基准利率的100%。
签约定于第三季。
国贸为上海上市公司，由中国世贸投资有限公司和马来西亚The Kuok Group旗下嘉里兴业有限公司共同所有。该公司公布今年第一季净利为1.071亿元人民币，总资产达94亿元人民币。
据当地媒体报导，国贸三期是目前北京的最高建筑。第二阶段工程于2012年5月启动，料将在未来七年内完工。
媒体称，国贸三期新增设施包括商店、酒店和写字楼。(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。