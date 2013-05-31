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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 15:55 BJT

全球金市：金价触及两周高点，市场寄望美联储将维持刺激举措

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1416.66 3.41 +0.24 -15.40

现货银 22.80 0.07 +0.31 -24.70

现货铂金 1474.24 -7.26 -0.49 -3.96

现货钯金 751.72 -3.78 -0.50 8.63

COMEX期金 1415.90 4.40 +0.31 -15.51 718

汇率

欧元/美元 1.3042

美元/日圆 100.82

附注：COMEX黄金合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 沈以文)
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