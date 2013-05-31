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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:44 BJT

香港数据：4月M-3货币供应按年增加9.4%--金管局

路透香港5月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布截至2013年4底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加9.4%。

具体变幅如下（单位为%）：

4/2013 3/2013 4/2012

港元 M-3（按年） +9.4 +9.2 +5.5

港元 M-2（按年） +9.3 +9.2 +5.7

港元 M-1（按年） +15.5 +17.6 +8.7

港元 M-1（按年）* +15.5 +17.7 +8.6

有形贸易贷款额（按年计） +5.1 +10.7 +21.5

其他本地贷款额（按年计） +8.1 +7.4 +5.4

港元 M-3（按月） +0.7 -0.7 +0.6

港元 M-2（按月） +0.7 -0.7 +0.6

港元 M-1（按月） +0.3 -0.8 +2.1

港元 M-1（按月）* +0.8 +0.3 +3.4

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览其他香港数据新闻，请点选：﹝HK-ECI-CMN﹞

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here) (记者 梁慧仪；审校 林高丽)
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