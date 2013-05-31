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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:53 BJT

香港数据：4月份外汇基金总资产升至29,705亿港元--金管局

路透香港5月31日 - 香港金管局周五公布,截至4月底止外汇基金总资产为29,705亿港元，较3月底增加844亿港元。

其中外币资产增加366亿港元，港元资产增加478亿港元。

外币资产增加，主要是因为外币投资的估值收益及以港元购买外币。港元资产增加，主要是因为获认购而未交收的外汇基金票据及债券增加。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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