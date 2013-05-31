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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 15:48 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,605亿韩元，连续第三日买超

路透首尔5月31日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,605亿韩元，为连续第三个交易日买超，期间累计买超9,454亿韩元(约合8.3853亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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5月31日 160.5 45.2 -206.9

5月30日 393.1 -157.9 -223.5

5月29日 391.8 -66.5 -289.6

5月28日 -55.6 99.3 -40.0

5月27日 46.6 99.2 -139.9

5月24日 -87.7 6.1 82.3

5月23日 -6.7 -197.9 205.6

5月22日 130.2 114.7 -231.0

5月21日 66.8 -70.0 10.4

5月20日 94.2 -140.5 56.0

5月16日 306.9 168.7 -465.0

5月15日 -39.5 89.2 -45.0

5月14日 162.1 123.6 -292.6

5月13日 -89.4 43.2 57.1

5月10日 -159.8 -256.1 414.5

5月 9日 141.7 182.5 -321.8

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本月以来 751.2 397.4 -949.8

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今年以来 -5,028.7 5,502.6 122.7

---------------------------------------------(完)
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