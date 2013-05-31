台湾债市：五年公债殖利率连两日收低，下周料将陷入震荡整理

* 逢高买盘仍在，台债殖利率连两日回档 * 随美债高档震荡整理 * 下周102/2殖利率区间暂看在0.95-1.03% 路透台北5月31日 - 台湾五年券102/2 殖利率周五连两日收低。交易员认为，虽然美国量化 宽松(QE)退场恐缩减购债规模，但台湾资金情势仍偏滥，102/2殖利率弹破1%后逢高承接买盘仍在，不过下周 经济数据变数较多，102/2殖利率料将随美债陷入震荡整理格局。 他们并指出，下周美国有两项重要数据出炉，包括ISM及非农就业报告，数据表现好坏将牵动美债氛围， 且美债殖利率已处高档，料台债殖利率将随美债震荡加剧，下周102/2殖利率区间暂看在0.95-1.03%。 “ 这个月殖利率拉上来一段了，接下来应震荡一阵子!”一位大型金融机构主管说。 上述交易主管认为，这波大家都很冷静，不像3月那波急弹那样恐慌，且102/2殖利率弹破1%后跟公债RP利 率间的spread(利差)很迷人，潜在逢高买盘还是存在。 台湾股市周五终场些微收高0.14%，收报8,254.80点，今日外资及陆资在台股卖超61.79亿台币，为连续第 二天卖超，累计卖超达177.83亿。 美国公债价格周五在亚洲交易中走强，收益率(殖利率)进一步摆脱本周稍早所及的13个月高点，因之前 公布的美国数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将暂不会缩减货币刺激政策。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.84 0.9996 0.9910-1.0195 199.5 10 102/6 -0.00 1.3350 1.3300-1.3500 7.5 20 102/3 -2.02 1.8200 1.8200-1.8200 0.5 10年增额券102/6R将在下月6日开始发行前交易，银行、券商及票券业者推估，10年新券公开发行前交易 区间暂看在1.32-1.38%。 寿险交易员称，“整条台湾公债殖利率曲线在10年券端是比较凹的，不是很正常”，这次应该可以回到1. 35-1.40%的正常利率水准。 大型金融机构主管则以中性解读，不认为10年期新券筹码释出将有利市场偏空操作。 下周主要数据与国际事件包括周一美国公布ISM制造业指数、汇丰公布台湾5月PMI，周三美联储公布褐皮 书、台湾主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，周四欧洲及英国央行利率会议，周五财政部公布5月进出口 数据及美国公布非农就业报告。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8200 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.3350 5 102/2 0.9996 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)