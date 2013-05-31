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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 15:56 BJT

台湾债市：五年公债殖利率连两日收低，下周料将陷入震荡整理

* 逢高买盘仍在，台债殖利率连两日回档
    * 随美债高档震荡整理
    * 下周102/2殖利率区间暂看在0.95-1.03%

    路透台北5月31日 - 台湾五年券102/2 殖利率周五连两日收低。交易员认为，虽然美国量化
宽松(QE)退场恐缩减购债规模，但台湾资金情势仍偏滥，102/2殖利率弹破1%后逢高承接买盘仍在，不过下周
经济数据变数较多，102/2殖利率料将随美债陷入震荡整理格局。
    
    他们并指出，下周美国有两项重要数据出炉，包括ISM及非农就业报告，数据表现好坏将牵动美债氛围，
且美债殖利率已处高档，料台债殖利率将随美债震荡加剧，下周102/2殖利率区间暂看在0.95-1.03%。   
    
    “ 这个月殖利率拉上来一段了，接下来应震荡一阵子!”一位大型金融机构主管说。
    
    上述交易主管认为，这波大家都很冷静，不像3月那波急弹那样恐慌，且102/2殖利率弹破1%后跟公债RP利
率间的spread(利差)很迷人，潜在逢高买盘还是存在。
    
    台湾股市周五终场些微收高0.14%，收报8,254.80点，今日外资及陆资在台股卖超61.79亿台币，为连续第
二天卖超，累计卖超达177.83亿。     
        
     美国公债价格周五在亚洲交易中走强，收益率(殖利率)进一步摆脱本周稍早所及的13个月高点，因之前
公布的美国数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将暂不会缩减货币刺激政策。 
     
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -0.84     0.9996   0.9910-1.0195     199.5
     10     102/6                     -0.00     1.3350   1.3300-1.3500       7.5
     20     102/3                     -2.02     1.8200   1.8200-1.8200       0.5
    
    10年增额券102/6R将在下月6日开始发行前交易，银行、券商及票券业者推估，10年新券公开发行前交易
区间暂看在1.32-1.38%。
    
    寿险交易员称，“整条台湾公债殖利率曲线在10年券端是比较凹的，不是很正常”，这次应该可以回到1.
35-1.40%的正常利率水准。
    
    大型金融机构主管则以中性解读，不认为10年期新券筹码释出将有利市场偏空操作。
  
    下周主要数据与国际事件包括周一美国公布ISM制造业指数、汇丰公布台湾5月PMI，周三美联储公布褐皮
书、台湾主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，周四欧洲及英国央行利率会议，周五财政部公布5月进出口
数据及美国公布非农就业报告。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.8200
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.3350
          5       102/2                       0.9996
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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