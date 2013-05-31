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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 17:22 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/5/31

国家           时间    较前月(季)(%)             上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国             第一季             +0.3  r                 -0.3  f                 +0.6  r
 德国             第一季             +0.1  @-f               -0.7  @-f               -1.4  f
 法国             第一季             -0.2  p                 -0.2  r                   --  
 意大利           第一季             -0.5  p                 -0.9  f                 -2.3  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                4月             +0.2                   ＋0.3                    +2.4  
 德国                5月             +0.4  p                 -0.5  f                 +1.5  p
 法国(HICP)          4月             -0.1  f                 +0.8  r                 +0.8  f
 意大利(HICP)        5月             持平  p                 +0.3  f                 +1.3  p
                                                                                           
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                4月             -0.1  u                ＋0.2  r                 +1.1  u
 德国                4月             -0.2                   －0.2                    +0.1  
 法国                4月             -0.9                    持平                    +0.6  
 意大利              4月             -0.4                    持平                    -1.0  
 
 失业率                         当月(季)%               上月(季)%                          
 英国                4月              4.5                     4.6  r                       
 德国                5月              6.9  @                  6.9  @                       
 法国             第四季             10.6  @                 10.3  @-r                     
 意大利              4月             12.0  @                 11.9  @-r                     
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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