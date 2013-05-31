中国债市：资金续紧致短券收益率小涨，机构欲观官方PMI数据而后动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海5月31日 - 中国银行间市场资金紧张局面周五有增无减，但现券整体波动有限，仅短端承压稍明显，部分收益率小涨。明日将公布官方制造业PMI，机构多在观望中等待指引。
交易员并称，中国经济形势不佳已在市场预期，但仍需关注明日数据去进一步印证；资金方面，即使下周跨过月末，但对未来预期渐显收紧势头，短期内现券走向不明。
上海一银行交易员表示，流动性紧张局面继续发酵，但现券总的变化不大。“短端承压，五年以内利率债上了1-2bp。”
今日质押式回购利率 主要品种再大幅跳涨，其中隔夜品种涨幅超过100个基点(bp)。交易员表示，在财税缴款最后期限和月末最后一个交易日双重因素冲击下，大行普遍持谨慎态度，资金供不应求。
上海另一银行交易员则认为，即使周末的PMI数据不好，现券收益率下去的空间也不大，建议配置的话，未来短端久期控制在四年以下为好。
6月1日中国5月份的官方制造业PMI数据将出炉，路透综合11家分析机构预估中值显示，受需求持续低迷影响，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计续降至50.1。
剩余期限约2.67年的国债130004券最新成交 在3.0600%，上日尾盘为3.0550%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.5301 4.8103
上日 3.4047 4.1836
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9818/2.9200
国债参考率报价 2.8545/2.8023
金融债参考率报价 3.3522/3.2889(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。