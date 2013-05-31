中国债市：资金续紧致短券收益率小涨，机构欲观官方PMI数据而后动

路透上海5月31日 - 中国银行间市场资金紧张局面周五有增无减，但现券整体波动有限，仅短端承压稍明显，部分收益率小涨。明日将公布官方制造业PMI，机构多在观望中等待指引。

交易员并称，中国经济形势不佳已在市场预期，但仍需关注明日数据去进一步印证；资金方面，即使下周跨过月末，但对未来预期渐显收紧势头，短期内现券走向不明。

上海一银行交易员表示，流动性紧张局面继续发酵，但现券总的变化不大。“短端承压，五年以内利率债上了1-2bp。”

今日质押式回购利率 主要品种再大幅跳涨，其中隔夜品种涨幅超过100个基点(bp)。交易员表示，在财税缴款最后期限和月末最后一个交易日双重因素冲击下，大行普遍持谨慎态度，资金供不应求。

上海另一银行交易员则认为，即使周末的PMI数据不好，现券收益率下去的空间也不大，建议配置的话，未来短端久期控制在四年以下为好。

6月1日中国5月份的官方制造业PMI数据将出炉，路透综合11家分析机构预估中值显示，受需求持续低迷影响，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计续降至50.1。

剩余期限约2.67年的国债130004券最新成交 在3.0600%，上日尾盘为3.0550%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.5301 4.8103

上日 3.4047 4.1836

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9818/2.9200

国债参考率报价 2.8545/2.8023

金融债参考率报价 3.3522/3.2889(完)

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