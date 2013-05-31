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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:20 BJT

国际油市：OPEC内部对维持目前产量目标不变意见一致--拉米雷斯

路透维也纳5月31日 - 委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯对记者表示，石油输出国组织(OPEC)成员国石油部长对于维持目前石油产量目标不变的意见一致。OPEC于周五召开会议。(完) (编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
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