国际油市：沙特石油部长称，油市状况良好

路透维也纳5月31日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周五向记者表示，石油市场表现均衡，库存处于温和的水准。

他是在石油输出国组织(OPEC)部长级会议中发表此一看法，预料稍晚OPEC将宣布在年底前维持每日原油产出目标不变。(完)