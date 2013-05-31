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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:30 BJT

国际油市：沙特石油部长称，油市状况良好

路透维也纳5月31日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周五向记者表示，石油市场表现均衡，库存处于温和的水准。

他是在石油输出国组织(OPEC)部长级会议中发表此一看法，预料稍晚OPEC将宣布在年底前维持每日原油产出目标不变。(完)
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